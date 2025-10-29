В США провели испытания нового сверхзвукового самолета

Американская корпорация Lockheed Martin провела успешный испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с NASA. Как сообщается в пресс-релизе компании, борт перелетел с авиабазы ВВС США «Плант 42» в Калифорнии до зоны посадки, находящейся вблизи исследовательского центра NASA в Эдвардсе.

X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования, — подчеркнули в Lockheed Martin.

По словам представителей корпорации, X-59 был создан для демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая превращает звуковой удар в мягкий «хлопок». Реализация данной технологии приведет к созданию нового поколения самолетов, которые смогут перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее.

Ранее стало известно, что российский самолет МС-21 успешно приземлился после испытательного полета в Иркутске. На борту импортозамещенного воздушного судна тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14. Самолет находился в воздухе около 50 минут.