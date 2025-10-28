Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 07:38

Самолет МС-21 с российскими комплектующими успешно приземлился в Иркутске

МС-21 МС-21 Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Российский самолет МС-21 успешно приземлился после испытательного полета в Иркутске, заявили в пресс-службе Минпромторга России. По информации ведомства, на борту импортозамещенного воздушного судна тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14.

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода, — говорится в сообщении.

Полет выполнялся экипажем в составе летчиков-испытателей, а также ведущих инженеров по летным испытаниям. Самолет находился в воздухе около 50 минут. Как заявил командир экипажа Андрей Воропаев, полетное задание было выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно.

Отмечается, что это уже второй летный экземпляр МС-21, поднявшийся в воздух. Первый опытный борт совершил полет в апреле текущего года. Он провел в небе 1 час 15 минут, развил скорость до 580 километров в час и достигнул высоты три тысячи метров.

Ранее сообщалось, что региональный самолет «Ладога» начнет летные испытания в последнем квартале 2026 года. Его сертификация, как и российско-белорусского воздушного судна «Освея», запланирована на конец десятилетия. Эти и другие проекты развиваются в рамках импортозамещения в авиапроме.
самолеты
авиация
испытания
Минпромторг
