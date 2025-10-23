Названы сроки завершения испытаний новых российских самолетов

Региональный самолет «Ладога» начнет летные испытания в последнем квартале 2026 года, сообщила пресс-служба Росавиации. Его сертификация, как и российско-белорусского воздушного судна «Освея», запланирована на конец десятилетия. Эти и другие проекты развиваются в рамках импортозамещения в авиапроме.

Согласно графику, представленному Росавиацией, сертификации «Ладоги» ожидают в 2029 году, а «Освеи» — в период с 2027 по 2029 год. Что касается самолета «Байкал», то он должен быть сертифицирован уже к декабрю 2026 года. Первой задачей для этой машины станут лесоавиационные работы в Красноярском крае, что позволит провести эксплуатационные испытания без риска для пассажиров.

Ранее сообщалось, что широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96, способны выполнять беспосадочные рейсы из Москвы и других городов России прямо до Аляски. Как заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, там есть аэродромы, готовые принять эти лайнеры.

До этого стало известно, что США собирались предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине на встрече на Аляске. Как сообщало The Telegraph со ссылкой на источники, в их число могут войти частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности, а именно снятие запрета на экспорт запчастей и оборудования для обслуживания гражданских лайнеров.