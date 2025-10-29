Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:40

«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву

Путин призвал Киев озаботиться судьбой окруженных украинцев

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Киеву необходимо принять решение относительно судьбы украинских граждан, оказавшихся в окружении, заявил президент России Владимир Путин в госпитале имени Мандрыка, передает Telegram-канал Кремля. Российский лидер сообщил, что обсуждал с военным командованием возможность допуска журналистов в данный район для документальной фиксации обстановки.

И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, [находящихся в окружении], так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». Такая возможность у них будет, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил о серьезных опасениях в связи с вероятными провокационными действиями украинской стороны при нахождении журналистов в районе окружения Вооруженных сил Украины. Глава РФ отметил, что руководство страны не заинтересовано в том, чтобы кто-то из работников СМИ пострадал на линии фронта.

Кроме того, глава страны в беседе с военнослужащими — участниками специальной военной операции констатировал благоприятное развитие обстановки в зоне боевых действий для Российской Федерации. Президент подчеркнул, что предпринимаемые шаги создают основу для обеспечения государственной безопасности на продолжительный срок.

Владимир Путин
Киев
украинцы
окружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушедший из России гигант авторынка провел встречу с местными дилерами
Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.