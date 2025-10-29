«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву

Киеву необходимо принять решение относительно судьбы украинских граждан, оказавшихся в окружении, заявил президент России Владимир Путин в госпитале имени Мандрыка, передает Telegram-канал Кремля. Российский лидер сообщил, что обсуждал с военным командованием возможность допуска журналистов в данный район для документальной фиксации обстановки.

И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, [находящихся в окружении], так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». Такая возможность у них будет, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил о серьезных опасениях в связи с вероятными провокационными действиями украинской стороны при нахождении журналистов в районе окружения Вооруженных сил Украины. Глава РФ отметил, что руководство страны не заинтересовано в том, чтобы кто-то из работников СМИ пострадал на линии фронта.

Кроме того, глава страны в беседе с военнослужащими — участниками специальной военной операции констатировал благоприятное развитие обстановки в зоне боевых действий для Российской Федерации. Президент подчеркнул, что предпринимаемые шаги создают основу для обеспечения государственной безопасности на продолжительный срок.