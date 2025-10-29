Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:47

Эпидемиолог предупредил о скрытой опасности клещей в осенний период

Эпидемиолог Глуходедов: в осенний период клещи отличаются особой агрессивностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В осенний период клещи отличаются особой агрессивностью, заявил в беседе с Regions эпидемиолог Алексей Глуходедов. Он призвал не терять бдительность и напомнил, что эти членистоногие сохраняют активность вплоть до первых заморозков.

С наступлением холодов клещи впадут в состояние анабиоза. В настоящий момент они испытывают сильный голод, что делает их крайне агрессивными и способными к перемещению на большие расстояния, — предупредил Глуходедов.

Для защиты от клещей врач посоветовал надевать на природу светлую закрытую одежду, а после прогулок обязательно осматривать тело и вещи. Также не следует приносить в дом лесные растения.

Ранее эксперт по качеству продукта Григорий Балагуров заявил, что вторая волна активности клещей может продлиться до конца ноября. По его словам, во время прогулок в лесу необходимо наносить репелленты как на себя, так и на питомцев.

эпидемиологи
клещи
общество
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, какой таинственный груз мог привезти в Венесуэлу Ил-76
Энергетик ответил, сможет ли Казахстан заменить Россию на газовом рынке ЕС
Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.