Эпидемиолог предупредил о скрытой опасности клещей в осенний период

В осенний период клещи отличаются особой агрессивностью, заявил в беседе с Regions эпидемиолог Алексей Глуходедов. Он призвал не терять бдительность и напомнил, что эти членистоногие сохраняют активность вплоть до первых заморозков.

С наступлением холодов клещи впадут в состояние анабиоза. В настоящий момент они испытывают сильный голод, что делает их крайне агрессивными и способными к перемещению на большие расстояния, — предупредил Глуходедов.

Для защиты от клещей врач посоветовал надевать на природу светлую закрытую одежду, а после прогулок обязательно осматривать тело и вещи. Также не следует приносить в дом лесные растения.

Ранее эксперт по качеству продукта Григорий Балагуров заявил, что вторая волна активности клещей может продлиться до конца ноября. По его словам, во время прогулок в лесу необходимо наносить репелленты как на себя, так и на питомцев.