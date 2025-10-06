Эксперт по качеству рассказал, когда окончится вторая волна активности клещей Эксперт по качеству Балагуров: вторая волна активности клещей окончится в ноябре

Вторая волна активности клещей может продлиться до конца ноября, сообщил эксперт по качеству продукта Григорий Балагуров. По его словам, переданным LIFE.ru, во время прогулок в лесу необходимо наносить репелленты как на себя, так и на питомцев.

Сейчас на рынке представлен широкий выбор препаратов и прочих средств, которые оказывают репеллентный или инсектицидный эффекты — то есть отпугивают или убивают насекомых. Однако важно правильно ими пользоваться, — уточняет эксперт.

Ранее врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен рассказал, что защититься от клещей помогут одежда с длинными рукавами, закрытая обувь и головной убор. По его словам, после отдыха на природе необходимо осматривать тело на наличие этих членистоногих. Он подчеркнул, что не стоит самостоятельно удалять клеща, поскольку есть риск оставить часть его тела внутри раны либо занести бактериальную инфекцию.