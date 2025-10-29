Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:57

Россиянки в одном регионе начнут получать по 300 тыс. рублей за ребенка

В Тамбовской области матерям начнут платить 300 тыс. рублей за третьего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Тамбовской областной думы поддержали инициативу по выплате единовременного пособия в размере 300 тыс. рублей матерям до 35 лет, сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале. Речь идет о тех женщинах, которые родили третьего и последующих детей.

До инициативы в регионе эту выплату в 300 тыс. рублей предоставляли матерям только за рождение третьего ребенка. Теперь же ее распространили и на последующих детей. Кроме того, введена дополнительная выплата в 5 тыс. рублей на каждого ребенка, рожденного на территории Тамбовской области. Первышов отметил, что на 62-м заседании Тамбовской областной думы депутаты поддержали ряд внесенных им законопроектов.

Заместитель главы Тамбовской области Галина Шеманаева, представляя законопроект, уточнила, что согласно закону Тамбовской области «О единовременной денежной выплате при рождении ребенка отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области», выплату в 300 тыс. рублей предоставляют при рождении третьего ребенка женщинам до 35 лет включительно.

Ранее стало известно, что средний размер страховой выплаты по старости для неработающих пенсионеров в России превысит 27 тыс. рублей в 2026 году. Показатель будет достигнут благодаря плановой индексации на 7,6%.

Тамбовская область
дети
выплаты
многодетные
