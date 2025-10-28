Сумма выплат для неработающих пенсионеров изменится в 2026 году Пенсия по старости в России вырастет на 7,6% до 27 788 рублей в 2026 году

Согласно прогнозам экспертов, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей в 2026 году, сообщила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Данный показатель будет достигнут благодаря плановой индексации пенсионных выплат на 7,6%.

Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля, — говорится в сообщении.

Также ожидается повышение социальных пенсий, назначаемых гражданам без необходимого трудового стажа, добавила Финогенова. Коэффициент индексации для данного вида выплат будет определен позднее.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. Он отметил, что за счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году.