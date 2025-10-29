Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:56

Агроном дал совет, как спасти дачные георгины от зимних холодов

Агроном Хондырев: на зиму георгины необходимо пересадить в теплое место

Георгины в ботаническом саду Георгины в ботаническом саду Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

При подготовке дачи к зиме рекомендуется перенести георгины из огорода в помещение, рассказал NEWS.ru агроном, телеведущий Вячеслав Хондырев. Он объяснил, что также растения рекомендуется засыпать опилками. По его словам, при этом нужно постараться избежать формирования новой корневой системы.

Георгины нужно выкопать и с комом земли перенести в теплое место. При этом можно засыпать их опилками, чтобы они не засохли. Самое главное, их не стоит сажать. Нам не нужно, чтобы образовывались новые клубни, — пояснил Хондырев.

По его словам, так же можно поступить с гладиолусами. Перенести цветы в теплое место рекомендуется сразу после того, как прошли первые заморозки: именно они способны повредить листья теплолюбивых культур. При этом Хондырев порекомендовал следить за температурой в помещении, почти для каждого растения она индивидуальна.

Если в помещении сильная вентиляция, сухо, то посадки нужно периодически поливать, но это надо постоянно контролировать: проверять, влажная ли земля, — объяснил он.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что после сбора урожая участок необходимо засеять сидератами — растениями, которые выращиваются с целью улучшения качества почвы. Для этого он посоветовал использовать горчицу или фацелию.

Степанида Королева
С. Королева
