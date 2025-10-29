Скончался исполнитель главной роли в сериале «Николай Вавилов» В Литве в возрасте 72 лет скончался артист Сморигинас

Литовский актер Костас Сморигинас скончался в возрасте 72 лет, информацию о его смерти обнародовал сын покойного, Костас Сморигинас-младший в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Артист запомнился главной ролью в сериале «Николай Вавилов».

Сегодня ночью скончался мой отец Костас Сморигинас, — написал сын актера.

Актер родился в 1953 году в Каунасе, который тогда входил в состав Литовской ССР. Он получил образование в Литовской консерватории и впоследствии работал в Вильнюсском драматическом театре

