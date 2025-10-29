Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:49

Скончался исполнитель главной роли в сериале «Николай Вавилов»

В Литве в возрасте 72 лет скончался артист Сморигинас

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литовский актер Костас Сморигинас скончался в возрасте 72 лет, информацию о его смерти обнародовал сын покойного, Костас Сморигинас-младший в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Артист запомнился главной ролью в сериале «Николай Вавилов».

Сегодня ночью скончался мой отец Костас Сморигинас, — написал сын актера.

Актер родился в 1953 году в Каунасе, который тогда входил в состав Литовской ССР. Он получил образование в Литовской консерватории и впоследствии работал в Вильнюсском драматическом театре

Ранее стало известно, что актер и юморист Роман Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет противостоял раку головного мозга. Первоначальный диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году он проходил специализированное лечение в медицинском учреждении. После периода ремиссии в 2025 году произошел рецидив опухоли.

До этого французский актер Андре Умански скончался в Париже на 93-м году жизни. Артист известен по роли Филиппа в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», где он был указан в титрах как Андре Думански или Андрей Уманский. Его творческая карьера включала работу в дубляже и театральную режиссуру.

