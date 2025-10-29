Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 20:27

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное

Восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает ТАСС. Прения прошли в Южном окружном военном суде в закрытом режиме.

Сегодня суд приступил к прениям по Крымскому мосту. Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы, — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, первый заместитель главы СБУ Василий Малюк и другие неустановленные лица организовали преступную группу для совершения теракта на Крымском мосту в 2022 году. В эту группу вошли подсудимые и иные участники.

Малюк и его сообщники подготовили взрывчатку, замаскированную под рулон строительной полиэтиленовой пленки, изготовив ее на территории Украины. Затем члены группы перевезли взрывное устройство на Крымский мост, используя грузовик, которым управлял водитель, не подозревавший об их планах. По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины новый теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.

суды
теракты
Крымский мост
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин
Сирия признала независимость одной самопровозглашенной республики
«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября
Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР
Суд запретил две песни Маурова
Священник объяснил, что делают с записками о здравии и упокоении
Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир
Вирусолог назвала эффективный способ профилактики гриппа
В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.