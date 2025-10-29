Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное Восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает ТАСС. Прения прошли в Южном окружном военном суде в закрытом режиме.

Сегодня суд приступил к прениям по Крымскому мосту. Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы, — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, первый заместитель главы СБУ Василий Малюк и другие неустановленные лица организовали преступную группу для совершения теракта на Крымском мосту в 2022 году. В эту группу вошли подсудимые и иные участники.

Малюк и его сообщники подготовили взрывчатку, замаскированную под рулон строительной полиэтиленовой пленки, изготовив ее на территории Украины. Затем члены группы перевезли взрывное устройство на Крымский мост, используя грузовик, которым управлял водитель, не подозревавший об их планах. По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины новый теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.