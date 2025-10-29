СБУ выявила российского «шпиона» из Британии

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего британского военного инструктора, сообщил офис генерального прокурора Украины. Мужчину подозревают в шпионаже в пользу России. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Разоблачен и задержан бывший иностранный военный инструктор <…> гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, — говорится в Telegram-канале офиса.

Согласно информации следствия, иностранец приехал в Украину в 2024 году, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных. Однако через несколько месяцев он прекратил трудовую деятельность и, как предполагается, начал контактировать с представителями России. В СБУ заявили, что он мог передавать секретные данные о Вооружённых силах Украины, включая сведения о других иностранных инструкторах и расположении учебных центров.

Ранее СБУ запретила гражданам публиковать в соцсетях сообщения о поиске без вести пропавших украинских военных. Решение было принято из-за слежки украинских спецслужб за российскими каналами, где размещают данные о потерях ВСУ. Семьи военнослужащих жалуются, что лишились возможности найти близких, исчезнувших на фронте.