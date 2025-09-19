«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 22:46

СБУ запретила публиковать в Сети сообщения о пропавших бойцах ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила администраторам групп публиковать в соцсетях сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих, заявили ТАСС в российских силовых структурах. Там добавили, что решение принято из-за слежки украинских спецслужб за российскими каналами, где часто размещают данные о потерях украинской армии.

СБУ запретила администраторам украинских групп в соцсетях публиковать сообщения о поиске пропавших без вести, — отметил собеседник агентства.

Информация о погибших и пропавших без вести «встала камнем в горле у украинской пропаганды», подчеркнул источник. По его словам, родственники военнослужащих в комментариях каналов жалуются, что лишились возможности найти родственников.

Ранее сообщалось, что батальон 71-й бригады ВСУ потерял боеспособность под Харьковом в ходе боев за восточную часть Волчанска. В результате авиаудара батальон противника понес большие потери, лишившись иностранных наемников. Подразделение вывели с фронта.

Тем временем бойцы Северной группировки войск за сутки отразили семь атак ВСУ на Сумском направлении, в районе Юнаковки, Андреевки, Беловод, Алексеевки и Садков. По данным источника, противник потерял до взвода личного состава убитыми, российским силам противостояли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также 225-й и 425-й штурмовые полки, усиленные бойцами теробороны и спецназа.

СБУ
военные
ВСУ
потери
