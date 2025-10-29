Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище Пара из Британии нашла идеальный паркет под старым ковром в новом доме

В Лестершире Великобритании семейная пара приобрела дом и обнаружила под старым ковром в прихожей паркетный пол, передает What's The Jam. Отмечается, что напольное покрытие сохранилось почти в идеальном состоянии.

Мы были просто в шоке. Я думаю, он хорошо сохранился за столько лет из-за ковров. Мы не ожидали найти что-то настолько красивое, — сказано в публикации.

По словам женщины, самостоятельная укладка аналогичного паркета обошлась бы им почти в 2 тысячи фунтов (223 тысячи рублей). Эта находка стала приятным подарком для пары, мечтавшей восстановить исторический интерьер дома.

Ранее водитель экскаватора из таиландской провинции Чонбури нашел человеческий скелет, когда рыл траншею. Инцидент произошел недалеко от входа в местную больницу. В общей сложности было обнаружено свыше 100 человеческих костей.

До этого сообщалось, что на западе Венгрии, в Заласентгроте, археологи нашли руины древнего города римской эпохи — Маэстрианы. В процессе археологических исследований были откопаны три колодца, датируемые II веком. Примечательно, что два из них сохранили свои оригинальные деревянные элементы.