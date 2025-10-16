Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:03

Водитель экскаватора случайно откопал более сотни человеческих костей

В Таиланде водитель экскаватора обнаружил человеческий скелет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водитель экскаватора из таиландской провинции Чонбури нашел человеческий скелет, когда рыл траншею, сообщает издание The Thaiger. Инцидент произошел недалеко от входа в местную больницу. В общей сложности было найдено свыше 100 человеческих костей.

Водитель экскаватора обнаружил скелет возле военно-морской базы в округе Саттахип, провинция Чонбури. Официальные лица полагают, что это древние человеческие кости, — говорится в публикации.

Рабочие сразу же сообщили о находке в полицию. Помимо костей, прибывшие на вызов спасатели нашли тонкую золотую пластину, которая, как предполагается, была налобным погребальным украшением. Останки отправили для изучения в Институт судебной медицины.

Ранее в Иркутской области три человека скончались от отравления угарным газом в автомобиле Lada Kalina на территории автозаправочной станции. По предварительным данным, мужчины заснули в салоне машины. Их тела нашли случайные прохожие в поселке Магистральный. Они незамедлительно вызвали полицию и медицинских работников.

Таиланд
находки
кости
скелеты
рабочие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.