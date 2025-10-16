Водитель экскаватора случайно откопал более сотни человеческих костей

Водитель экскаватора из таиландской провинции Чонбури нашел человеческий скелет, когда рыл траншею, сообщает издание The Thaiger. Инцидент произошел недалеко от входа в местную больницу. В общей сложности было найдено свыше 100 человеческих костей.

Водитель экскаватора обнаружил скелет возле военно-морской базы в округе Саттахип, провинция Чонбури. Официальные лица полагают, что это древние человеческие кости, — говорится в публикации.

Рабочие сразу же сообщили о находке в полицию. Помимо костей, прибывшие на вызов спасатели нашли тонкую золотую пластину, которая, как предполагается, была налобным погребальным украшением. Останки отправили для изучения в Институт судебной медицины.

