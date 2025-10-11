Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском

Три человека скончались от отравления угарным газом в автомобиле Lada Kalina на территории автозаправочной станции в Иркутской области, передает Telegram-канал Babr Mash. Согласно предварительным данным, мужчины заснули в салоне машины.

Люди без признаков жизни были обнаружены случайными свидетелями в поселке Магистральном, говорится в сообщении. Они незамедлительно вызвали полицию и медицинских работников.

Ранее в городе Ивделе Свердловской области было обнаружено тело 14-летней девочки. По имеющимся данным, подросток мог сталкиваться с травлей в учебном заведении, однако мать погибшей отрицает получение от следственных органов информации о фактах издевательств.

Кроме того, в ходе земляных работ на Васильевском острове Санкт-Петербурга были обнаружены человеческие останки. Находка была сделана на улице Нахимова, где рабочие наткнулись на костные фрагменты нескольких людей.

По предварительной информации, останки находились в земле более 50 лет. Специалистам предстоит установить личность погибших, кости уже направлены на судебно-медицинскую экспертизу.