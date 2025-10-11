Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:41

Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском

Трое человек скончались в машине от отравления угарным газом под Иркутском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека скончались от отравления угарным газом в автомобиле Lada Kalina на территории автозаправочной станции в Иркутской области, передает Telegram-канал Babr Mash. Согласно предварительным данным, мужчины заснули в салоне машины.

Люди без признаков жизни были обнаружены случайными свидетелями в поселке Магистральном, говорится в сообщении. Они незамедлительно вызвали полицию и медицинских работников.

Ранее в городе Ивделе Свердловской области было обнаружено тело 14-летней девочки. По имеющимся данным, подросток мог сталкиваться с травлей в учебном заведении, однако мать погибшей отрицает получение от следственных органов информации о фактах издевательств.

Кроме того, в ходе земляных работ на Васильевском острове Санкт-Петербурга были обнаружены человеческие останки. Находка была сделана на улице Нахимова, где рабочие наткнулись на костные фрагменты нескольких людей.

По предварительной информации, останки находились в земле более 50 лет. Специалистам предстоит установить личность погибших, кости уже направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Иркутская область
машины
автомобили
смерти
отравления
угарный газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.