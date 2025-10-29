Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 20:05

Лидера рок-группы «Пасека» осудили за убийство

Рок-музыкант Медведкин приговорен к 15 годам колонии за убийство

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Измайловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в убийстве и покушении.

Признать Медведкина виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии, — говорится в приговоре.

Как сообщается, жертвой оказался экс генеральный директор ООО «Цифровые платформы» Иван Поздняков. Учредитель этой же компании Арсений Щельцин был ранен.

Инцидент произошел на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня 2014 года. Щельцин и Поздняков заметили якобы пьяных мужчину и женщину, которые могли что-то искать на детской площадке. После замечания между ними завязался конфликт. В результате Поздняков погиб, Щельцин был госпитализирован с тремя ножевыми ранениями.

В Приморском крае правоохранители задержали мужчину, совершившего кровавую расправу над знакомой в 1993 году. Найти преступника удалось благодаря одному отпечатку пальца, он совпал по базам и вывел на след злоумышленника.

нападения
убийства
суды
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин
Сирия признала независимость одной самопровозглашенной республики
«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября
Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР
Суд запретил две песни Маурова
Священник объяснил, что делают с записками о здравии и упокоении
Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир
Вирусолог назвала эффективный способ профилактики гриппа
В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.