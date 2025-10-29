Лидера рок-группы «Пасека» осудили за убийство Рок-музыкант Медведкин приговорен к 15 годам колонии за убийство

Измайловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в убийстве и покушении.

Признать Медведкина виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии, — говорится в приговоре.

Как сообщается, жертвой оказался экс генеральный директор ООО «Цифровые платформы» Иван Поздняков. Учредитель этой же компании Арсений Щельцин был ранен.

Инцидент произошел на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня 2014 года. Щельцин и Поздняков заметили якобы пьяных мужчину и женщину, которые могли что-то искать на детской площадке. После замечания между ними завязался конфликт. В результате Поздняков погиб, Щельцин был госпитализирован с тремя ножевыми ранениями.

В Приморском крае правоохранители задержали мужчину, совершившего кровавую расправу над знакомой в 1993 году. Найти преступника удалось благодаря одному отпечатку пальца, он совпал по базам и вывел на след злоумышленника.