29 октября 2025 в 21:02

Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом

В Екатеринбурге врачи спасли проигнорировавшего инсульт мужчину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Медики Екатеринбурга спасли жизнь вахтовому работнику, который в течение семи дней не обращал внимания на симптомы инсульта и мог умереть, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области. 56-летний мужчина игнорировал тревожные признаки даже после четырехчасового паралича руки, пока его коллеги не вызвали неотложную помощь.

Был выявлен тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга. В такой ситуации летальный исход был более чем реален, — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что московские нейрохирурги оказали помощь младенцу, получившему травму при падении с пеленального столика. Ребенка госпитализировали в Морозовскую больницу с симптомами в виде рвоты и отека в области головы.

Кроме того, в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края сообщили о спасении годовалой девочки, пострадавшей из-за падения шкафа. По информации ведомства, ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и острую анемию, при этом, по словам медиков, его жизнь находилась под серьезной угрозой.

Екатеринбург
врачи
медики
инсульты
