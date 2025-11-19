Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 05:20

Депутат рассказал, с какой суммы вернут налог при покупке жилья

Депутат Чаплин: при покупке жилья налог вернут с суммы до 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При покупке недвижимости налоговый вычет предоставляется на сумму до 2 млн рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, предельная сумма увеличивается на миллион при возврате средств по ипотечным процентам.

При покупке жилья граждане могут вернуть налог с суммы до 2 млн рублей, а по уплаченным ипотечным процентам — до 3 млн. Это существенная поддержка для тех, кто улучшает свои жилищные условия. Что касается социальных вычетов, на свое обучение, лечение, фитнес и страхование жизни можно заявить вычет в пределах 150 тыс. рублей в год. На обучение детей действует лимит 110 тыс. рублей на каждого ребенка, — поделился Чаплин.

Ранее главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин заявил, что семьи смогут ежегодно возвращать до 220 тыс. рублей в виде налогового вычета при формировании долгосрочных сбережений на детей. По его словам, максимальный размер вычета увеличен с 400 до 500 тыс. рублей в год на каждого родителя, что в совокупности позволяет вернуть налоги с одного миллиона рублей ежегодно.

налоги
вычеты
россияне
недвижимоcть
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат ответил, как защитить здоровье подрастающего поколения
Самый дорогой унитаз в мире продали за $12 млн
Россия сделала резкий шаг в отношении американских гособлигаций
Нутрициолог ответила, можно ли есть фрукты на ночь
Большое скопление тараканов во сне: предупреждение или к успеху
Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать рейсы
Самые любимые породы собак британцев вскоре могут исчезнуть
Спасатели продолжают искать семью Усольцевых в пещерах
Стилист поделилась советами при выборе шампуня
Британец устроил непристойное шоу в отместку за приговор
Комедия об СВО с Епифанцевым в главной роли: что известно, когда премьера
Депутат рассказал, с какой суммы вернут налог при покупке жилья
Соцфонд раскрыл, как получить электронное удостоверение пенсионера
Раскрыто условие, при котором сотрудник может спать на работе
ВСУ массово посылают женщин на мясные штурмы: почему молчит Запад
Раскрыты неприятные последствия исключения выходных из отпускных дней
Французский депутат раскритиковал сделку по истребителям для Украины
«Счастье любит тишину»: два российских актера тайно сыграли свадьбу
Определены все сборные Европы, которые напрямую отобрались на ЧМ-2026
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.