Депутат рассказал, с какой суммы вернут налог при покупке жилья Депутат Чаплин: при покупке жилья налог вернут с суммы до 2 млн рублей

При покупке недвижимости налоговый вычет предоставляется на сумму до 2 млн рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, предельная сумма увеличивается на миллион при возврате средств по ипотечным процентам.

При покупке жилья граждане могут вернуть налог с суммы до 2 млн рублей, а по уплаченным ипотечным процентам — до 3 млн. Это существенная поддержка для тех, кто улучшает свои жилищные условия. Что касается социальных вычетов, на свое обучение, лечение, фитнес и страхование жизни можно заявить вычет в пределах 150 тыс. рублей в год. На обучение детей действует лимит 110 тыс. рублей на каждого ребенка, — поделился Чаплин.

Ранее главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин заявил, что семьи смогут ежегодно возвращать до 220 тыс. рублей в виде налогового вычета при формировании долгосрочных сбережений на детей. По его словам, максимальный размер вычета увеличен с 400 до 500 тыс. рублей в год на каждого родителя, что в совокупности позволяет вернуть налоги с одного миллиона рублей ежегодно.