Топ-менеджеров уральского завода заключили под стражу В Екатеринбурге суд заключил под стражу двух топ-менеджеров Серовского завода

Свердловский областной суд изменил меру пресечения для бывших заместителей гендиректора АО «Серовский механический завод» Сергея Гусманова и Сергея Минибаева, сообщили в пресс-службе инстанции. Вместо домашнего ареста они отправлены под стражу.

Суд рассмотрел апелляционные представления прокурора и отменил предыдущие постановления Серовского районного суда. Инстанция удовлетворила ходатайства следствия, избрав для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2025 года. Оба обвиняемых были взяты под стражу прямо в зале суда.

Бывшие топ-менеджеры завода проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. По версии следствия, их действия нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 1 млн рублей. 2 ноября Серовский районный суд поместил обоих фигурантов под домашний арест до 31 декабря.

