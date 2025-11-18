Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Топ-менеджеров уральского завода заключили под стражу

В Екатеринбурге суд заключил под стражу двух топ-менеджеров Серовского завода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Свердловский областной суд изменил меру пресечения для бывших заместителей гендиректора АО «Серовский механический завод» Сергея Гусманова и Сергея Минибаева, сообщили в пресс-службе инстанции. Вместо домашнего ареста они отправлены под стражу.

Суд рассмотрел апелляционные представления прокурора и отменил предыдущие постановления Серовского районного суда. Инстанция удовлетворила ходатайства следствия, избрав для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2025 года. Оба обвиняемых были взяты под стражу прямо в зале суда.

Бывшие топ-менеджеры завода проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. По версии следствия, их действия нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 1 млн рублей. 2 ноября Серовский районный суд поместил обоих фигурантов под домашний арест до 31 декабря.

Ранее экс-председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого отправили под стражу. Он проходит фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

