Политолог раскрыл, что происходит с женщинами в рядах ВСУ

Фото: Социальные сети
Женские отряды ВСУ, которые Киев стал задействовать в мясных штурмах на полях СВО, несут такие же потери, как и мужские отряды, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. При этом, отмечает эксперт, Киев уже разрабатывает официальное положение о полноценной мобилизации женщин и их отправке в боевые части, включая штурмовые роты.

Речь уже не идет только о вспомогательных позициях — санитарах, медиках. При этом потери среди женщин, как и мужчин, значительны и не всегда очевидны из-за унифицированной военной формы. Но женщины гибнут на фронте так же, как и мужчины, — сказал аналитик.

Даже несмотря на то, что официально о мобилизации женщин пока не объявлялось, высшие должностные лица Украины, включая президента Владимира Зеленского, прекрасно знают об участии девушек в штурмовых операциях, уверен Скачко.

Это укладывается в задачу – воевать с Россией любой ценой. Неважно, кто выполняет эту задачу: мужчины, женщины, дети или пожилые люди. Это решение, похоже, принято на самом высоком уровне, — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что украинских женщин-военнослужащих бросили на передовую для участия в так называемых мясных штурмах на Сумском направлении. К такому решению руководство ВСУ подтолкнул острый кадровый дефицит.

