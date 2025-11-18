Стало известно о триумфе российских школьников на олимпиаде в Бангладеш

Стало известно о триумфе российских школьников на олимпиаде в Бангладеш Чернышенко: школьники из России завоевали 10 медалей на олимпиаде в Бангладеш

Российские школьники завоевали 10 медалей на международной астрономической олимпиаде в Бангладеш, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, команда получила пять золотых и пять серебряных наград, подтвердив высокий уровень отечественной системы подготовки, передает пресс-служба правительства.

Наши ребята завоевали пять золотых, пять серебряных медалей. Такой результат не только подкрепляет прошлогодний успех, но и подтверждает высокий уровень отечественной системы подготовки юных талантов, — рассказал он.

Олимпиада проходила с 6 по 17 ноября и включала теоретический, практический и наблюдательный туры. В состав сборной России вошли победители всероссийской олимпиады школьников — перспективные кандидаты в основную команду страны по астрономии.

Ранее Чернышенко сообщил, что школьники из России получили шесть наград на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Уточняется, что это лучший результат на соревнованиях. Он добавил, что российские ученики вновь подтвердили свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки.