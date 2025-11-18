Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:15

Стало известно о триумфе российских школьников на олимпиаде в Бангладеш

Чернышенко: школьники из России завоевали 10 медалей на олимпиаде в Бангладеш

Фото: t.me/government_rus
Читайте нас в Дзен

Российские школьники завоевали 10 медалей на международной астрономической олимпиаде в Бангладеш, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, команда получила пять золотых и пять серебряных наград, подтвердив высокий уровень отечественной системы подготовки, передает пресс-служба правительства.

Наши ребята завоевали пять золотых, пять серебряных медалей. Такой результат не только подкрепляет прошлогодний успех, но и подтверждает высокий уровень отечественной системы подготовки юных талантов, — рассказал он.

Олимпиада проходила с 6 по 17 ноября и включала теоретический, практический и наблюдательный туры. В состав сборной России вошли победители всероссийской олимпиады школьников — перспективные кандидаты в основную команду страны по астрономии.

Ранее Чернышенко сообщил, что школьники из России получили шесть наград на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Уточняется, что это лучший результат на соревнованиях. Он добавил, что российские ученики вновь подтвердили свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки.

школьники
медали
олимпиады
Бангладеш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину предупредили об опасных перспективах
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
На Москву летел еще один беспилотник
В зоне СВО началось тестирование инновационной системы РЭБ
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.