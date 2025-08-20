Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российские школьники стали триумфаторами на олимпиаде в Сербии

Школьники из России завоевали шесть медалей географической олимпиады в Сербии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьники из России получили шесть наград на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Уточняется, что это лучший результат на соревнованиях.

Чернышенко добавил, что российские школьники вновь подтвердили свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки. По его словам, они стали лучшими среди соперников как по количеству наград, так и по их значимости.

По его словам, только в этом году на крупнейших международных соревнованиях дети из России завоевали 29 медалей. На нынешнем турнире страну представляли шесть победителей и призеров всероссийской олимпиады. Ими стали учащиеся восьмых и девятых классов.

Ранее стало известно, что в новом учебном году в крымских школах будут учиться более 229 тысяч ребят. Из них свыше 20,7 тысячи впервые пойдут в первый класс. Кроме того, в образовательных учреждениях начнут работать более 490 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.

До этого первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех школьников. Он подчеркнул, что инициатива станет важным шагом для сохранения здоровья детей. В России учатся более 18 млн школьников, и многие из них уже сталкиваются с хроническими заболеваниями из-за отсутствия регулярного питания.

