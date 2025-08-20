Власти предложили кормить всех школьников бесплатно два раза В Госдуму внесли проект о бесплатном двухразовом питании для всех школьников

В Государственную думу внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех российских школьников. По словам первого зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева, которые приводит NEWS.ru, реализация данного предложения станет важным шагом к обеспечению здоровья детей.

В России обучается более 18 млн школьников. Многие из них уже имеют хронические заболевания. Одна из причин — отсутствие регулярного трехразового питания. Наш законопроект — это уверенность родителей в завтрашнем дне, — отметил он.

Ранее стало известно, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, который даст школьникам право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом. Авторами инициативы выступили лидер фракции Сергей Миронов и Гусев.

Помимо этого, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости внести ежегодную выплату для помощи семьям в подготовке детей к новому учебному году. По его словам, инициатива, названная «первосентябрьским капиталом», предполагает выделение суммы в размере федерального прожиточного минимума.