Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 05:30

В Госдуме предложили ввести ежегодный «первосентябрьский капитал»

Депутат Нилов предложил ввести ежегодную выплату перед 1 Сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодную выплату для помощи семьям в подготовке детей к новому учебному году необходимо ввести в России, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, инициатива, названная «первосентябрьским капиталом», предполагает выделение суммы в размере федерального прожиточного минимума.

В вопросе подготовки к школе государство должно протягивать финансовую руку помощи. Поэтому мы с коллегами из разных фракций подготовили инициативу, предлагающую накануне учебного года ежегодную выплату в размере федерального прожиточного минимума для семей, где есть дети школьного возраста от 6 до 18 лет или учащиеся с ограниченными возможностями до 23 лет. Наш законопроект о «первосентябрьском капитале» — это возможность спокойно собрать каждого ребенка в школу, — пояснил Нилов.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, который даст школьникам право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом. Авторами инициативы выступили лидер фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

школьники
выплаты
Россия
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 августа
Экс-премьер Украины раскрыл, как беседа с Трампом повлияет на Зеленского
Российские военные обнаружили и уничтожили замаскированные укрытия ВСУ
В Госдуме предложили ввести ежегодный «первосентябрьский капитал»
Уиткофф раскрыл, сколько времени он провел с Путиным
Журналист из США объяснил, зачем завел с Зеленским разговор про одежду
Украина планирует закупить у США рекордное количество оружия
Дачникам дали советы, как бороться с недобросовестными председателями СНТ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему встреча на Аляске продлилась три часа
Росавиация ограничила работу в одном аэропорту страны
Семь украинских дронов сбили над российским регионом
Экс-глава МИД Австрии назвала лучшее место для встречи по Украине
Мошенники создали фейковые сайты турагентств к туристическому сезону
Трамп расценил плохие отношения с Путиным как угрозу для США
Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 августа, время грибков
Названы страны, которые США рассматривают как место для саммита по Украине
Три российских аэропорта перестали отправлять рейсы
Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие
В Госдепе заявили, что быстро урегулировать конфликт на Украине невозможно
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.