В Госдуме предложили ввести ежегодный «первосентябрьский капитал»

Ежегодную выплату для помощи семьям в подготовке детей к новому учебному году необходимо ввести в России, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, инициатива, названная «первосентябрьским капиталом», предполагает выделение суммы в размере федерального прожиточного минимума.

В вопросе подготовки к школе государство должно протягивать финансовую руку помощи. Поэтому мы с коллегами из разных фракций подготовили инициативу, предлагающую накануне учебного года ежегодную выплату в размере федерального прожиточного минимума для семей, где есть дети школьного возраста от 6 до 18 лет или учащиеся с ограниченными возможностями до 23 лет. Наш законопроект о «первосентябрьском капитале» — это возможность спокойно собрать каждого ребенка в школу, — пояснил Нилов.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, который даст школьникам право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом. Авторами инициативы выступили лидер фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.