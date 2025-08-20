Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму Аксенов: более 229 тысяч школьников сядут за парты в этом учебном году в Крыму

В крымских школах в новом учебном году будут обучаться свыше 229 тысяч учеников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в первый класс пойдут 20,7 тысячи детей.

В новом учебном году за парты в крымских школах сядут более 229 тысяч школьников, в том числе свыше 20,7 тысяч первоклассников. К работе приступят более 490 советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, — написал Аксенов.

Глава региона напомнил, что предстоящий учебный год продлится до 26 мая. По данным на середину августа, в крымские вузы подано свыше 39 тысяч заявлений от абитуриентов. В колледжи поступают более 70 тысяч человек.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число допущенных до обучения в начальных и средних классах детей мигрантов сильно сократилось в российских регионах. По его словам, такая ситуация связана с неудовлетворительными результатами тестов по русскому языку и недостоверностью некоторых предоставляемых документов. Спикер Госдумы отметил, что в Воронежской области число заявлений на прием в школу от иностранцев уменьшилось в семь раз, в Нижегородской области — в 10 раз.