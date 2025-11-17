Крупнейший кремниевый завод в России приостановит производство РИА Новости: крупнейший в России кремниевый завод остановит работу в 2026 году

С 1 января 2026 года крупнейший в России кремниевый завод АО «Кремний», который входит в группу «Русала», будет вынужден прекратить свое производство, передает РИА Новости. Завод «Кремний Урал» продолжит работать, но не на полную мощность.

Одной из главных причин такого решения стал увеличившийся импорт кремния в Россию из Китая. Причина заключается в том, что китайские компании продают свои товары по заниженным ценам из-за глобального перепроизводства. Это делает российскую продукцию менее конкурентоспособной на рынке.

Заводы «Кремний» и «Кремний Урал» — единственные в России производители рафинированного кремния, выпускающие 34 и 27 тыс. тонн продукции в год соответственно. Внутренний рынок страны потребляет около 45 тыс. тонн ежегодно.

Ранее завод «Улан-Удэстальмост» перешел на сокращенный режим работы из-за отсутствия оплаты услуг на сумму 100,8 млн рублей со стороны заказчиков. Предприятие не может покрыть расходы на эксплуатацию при выполнении небольших заказов. Счета завода заблокированы из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой России, что осложняет привлечение новых партнеров.