Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено

Расследование уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ. Его обвиняют в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Сам Ефремов внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), — сказали в ведомстве.

Следователи выяснили, что Ефремов, находясь на территории Москвы и Московской области, с августа 2021 по февраль 2022 года семь раз переводил деньги на деятельность организации. Судом в отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее суд Калужской области приговорил 20-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма. Обвиняемый передавал информацию представителю украинской спецслужбы и публиковал материалы, оправдывающие деятельность запрещенных организаций.