18 ноября 2025 в 18:33

Белоусов заслушал доклад об успехах группировки войск «Восток»

Андрей Белоусов
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток», сообщили в пресс-службе ведомства. Командование доложило министру, что военные значительно нарастили применение дронов, что положительно сказалось на повышении огневых возможностей и обеспечении продвижения войск.

Министру также было доложено о начале апробации новой системы управления РЭБ, которая внедряется во всех группировках войск в зоне проведения спецоперации. Генерал-полковник Иванаев информировал, что в течение этого года силами «Востока» было освобождено более 1400 квадратных километров территории.

Ранее Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Он заявил, что данное продвижение является серьезным шагом для достижения целей спецоперации. Белоусов подчеркнул, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают традиции героев.

