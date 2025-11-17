Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эск-главу союза молодежи арестовали в рамках скандального дела

Эск-главу союза молодежи Красноруцкого арестовали по делу о растрате

Павел Красноруцкий Павел Красноруцкий Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Бывшего председателя Российского союза молодежи (РСМ) Павла Красноруцкого отправили под стражу в рамках дела о растрате в особо крупном размере, сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Тверской суд Москвы принял решение об аресте 15 ноября.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Красноруцкому меру пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по ч. 4. ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), — уточнил собеседник агентства.

Правоохранители отметили, что в рамках дела Красноруцкого проведено несколько обысков, в том числе в РСМ. Также источник не исключил, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Ранее Бывший главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области получил 14 лет лишения свободы по делу о получении взяток. Их общая сумма превысила 17 млн рублей, суд признал его виновным. Врача также лишили права заниматься деятельностью, связанной с государственными и муниципальными закупками, сроком на два года и обязали выплатить штраф 20 млн рублей.

