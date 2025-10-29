Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока

В США к пожизненному сроку приговорили чернокожую женщину, которая несколько раз ударила ножом трехлетнего мальчика и его мать. Адвокаты убийцы уверены, что женщину стоит освободить. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Украла два ножа

Инцидент произошел в округе Куахог штата Огайо 3 июня 2024 года. В тот день 37-летняя женщина со своим трехлетним сыном вместе посещали торговый центр. В тот же день в ТЦ пришла 34-летняя Бионка Эллис.

Эллис украла из благотворительного магазина два ножа, а затем встретила в продуктовом гипермаркете мать и сына, начав их преследовать. Подозреваемая последовала за жертвами на парковку, где нанесла несколько ножевых ранений малышу, сидевшему в тележке для покупок.

Шла с ножом по улице

Мать малыша попыталась вытащить его из тележки и также получила ножевое ранение, рассказали в окружной прокуратуре. Согласно пресс-релизу ведомства, Эллис была быстро задержана сотрудниками полиции, которые заметили ее, идущую с ножом в руке.

Оба пострадавших были доставлены в ближайшую больницу. Матери ребенка оказали медицинскую помощь, но спасти малыша не удалось, и врачи констатировали его смерть.

«Воспоминания об этой женщине, убившей моего сына, каждый день крутятся у меня в голове. Я до сих пор вижу ужас в его глазах, и он преследует меня каждый день», — говорила мать погибшего мальчика.

Фото: Liu Jie/Global Look Press

Шизофрения

Прокурор Майкл О'Мэлли, который сопровождал это дело, отметил, что это один из самых жестоких эпизодов в его практике.

«За годы работы прокурором я видел невообразимые акты насилия, но этот — один из самых душераздирающих», — заявил прокурор.

Приговор был вынесен после того, как присяжные признали Эллис виновной по девяти пунктам обвинения, включая тяжкое убийство, нападение, оставление ребенка в опасности и кражу.

При этом известно, что у Эллис в прошлом была шизофрения, и ее адвокаты заявили о невиновности по причине невменяемости, однако присяжные в конечном итоге отклонили это заявление.

После вынесения приговора адвокаты Эллиса Фернандо Мак и Карлос Джонсон заявили, что это решение было «неправильным» и что их клиент будет обжаловать обвинительный приговор и наказание.

Читайте также:

Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу

Подросток едва не убил мусульманку: что известно о ЧП в Саратове

Несъедобный собутыльник: из квартиры людоеда Малышева вынесли труп

Пихал карандаши в падчерицу: как мать покрывала отчима-педофила

Освежевал жену: россиянин убил супругу из-за курицы и гноил ее труп в сарае