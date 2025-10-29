Невзоров сказал, что думает о Собчак

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинил телеведущую Ксению Собчак в распространении пропаганды. По его словам, сказанным на украинском YouTube-канале «И грянул Грэм», Собчак напоминает манекенщицу на политическом подиуме.

По мнению Невзорова, журналистка распространяет российскую пропаганду для людей «чуть более высокого уровня». Он добавил, что Собчак виртуозно работает с интеллигенцией.

Ранее Невзоров объяснил фейковый пост о смерти экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) тем, что Telegram-каналы для этого и существуют. По его словам, речь идет о публикации сведений, которые не всегда представляется возможным проверить.

До этого супруги Лидия и Александр Невзоровы стали фигурантами нового уголовного дела, связанного с финансированием экстремистской деятельности. Они регулярно обращаются к своим подписчикам с просьбами о донатах, что теперь рассматривается как преступление.