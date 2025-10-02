Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров

Жизнь журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в список иноагентов) перевернулась несколько лет назад. Из знаменитости он превратился в фигуранта уголовного дела и ярого русофоба. Эмигрировав из РФ, Невзоров стал поливать грязью соотечественников. О том, как сегодня живет бывший ведущий «600 секунд», чем зарабатывает на жизнь — в материале NEWS.ru.

Когда и чем прославился журналист Александр Невзоров

Многие помнят Невзорова как яркого журналиста, который был ведущим скандальной, но при этом весьма популярной передачи на Ленинградском телевидении — «600 секунд». В частности, во время десяти минут эфира репортер демонстрировал шокирующие кадры с трупами и первым в СССР показал интервью с проститутками.

Ради удачного материала Невзоров не боялся идти на разные авантюры. Например, автомобиль съемочной группы таранил забор, чтобы журналист мог попасть на закрытую территорию. Он переодевался в медицинский халат и представлялся врачом скорой помощи. Однажды журналист даже залез в гроб, который везли на кремацию, чтобы сделать очередной репортаж.

Рейтинг «600 секунд» достиг максимальных высот после того, как на Невзорова было совершено покушение. С ним якобы связался информатор и предложил встретиться, чтобы передать компромат на высокопоставленного чиновника. Однако в итоге журналист попал в больницу с огнестрельным ранением. Впрочем, пуля удивительным образом прошла насквозь, не задев жизненно важных органов. Некоторые россияне считали, что покушение было инсценировкой, организованной телеведущим.

После закрытия «600 секунд» Невзоров продолжил работать журналистом и также занялся политической деятельностью. Четыре раза его избирали депутатом Государственной думы. За все это время он практически не появлялся в стенах нижней палаты парламента. Невзоров говорил, что является злостным прогульщиком заседаний Госдумы и не собирается на них ходить.

В 1997-м на экраны вышел его художественный фильм «Чистилище» — военная драма, основанная на событиях штурма Грозного зимой 1994–1995 годов в ходе начального этапа первой чеченской войны. Картина была снята в натуралистической манере и изобиловала крайне жестокими сценами насилия. Роль чеченского полевого командира исполнил Дмитрий Нагиев.

Как менялись политические взгляды журналиста Невзорова

Изначально Невзоров поддерживал попытки сохранения Советского Союза. Он называл оппозицию безумной бесноватой шоблой. В дальнейшем журналист стал одним из доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2012 года. Невзоров тогда говорил, что это единственный человек, который сможет удержать страну от развала.

Позднее его риторика резко изменилась. Например, журналист осуждал воссоединение России с Крымом и выступил против специальной военной операции на Украине.

Радикальные изменения произошли и в религиозных взглядах Невзорова. Он превратился из верующего человека в ярого атеиста. Кроме того, Невзоров критиковал акцию «Бессмертный полк» и высмеивал подвиг пионерки Зои Космодемьянской, которую пытали и жестоко убили нацисты.

Что известно о личной жизни журналиста Невзорова

Невзоров был женат трижды. Первой супругой журналиста стала Наталья, с которой он познакомился в церковном хоре. В этом союзе родилась дочь Полина. Спустя несколько лет Невзоров ушел из семьи, вычеркнув из жизни и жену, и дочь. Невзоров ни разу не видел внуков. Он отмечал, что не общается с Полиной, потому что она верующая.

Второй женой Невзорова стала актриса Александра Яковлева. Позднее она назвала этот брак шуткой.

«Мы так хулиганили. Ни о каких серьезных отношениях речи не шло», — рассказывала актриса.

С третьей женой Лидией у 67-летнего Невзорова разница в возрасте 15 лет. На момент их знакомства девушке только исполнилось 18. Невзоров считал свадьбу брачными ритуалами приматов, поэтому молодожены просто расписались. Перед женитьбой журналист испытал будущую супругу на прочность. Он рассказывал, что оставил ее в деревянном разваливающемся доме без воды и газа. Лидия с достоинством выдержала испытание.

10 февраля 2007 года у супругов родился сын Александр.

Почему журналист Невзоров эмигрировал из России

Вскоре после начала СВО Невзоров с супругой покинули РФ. На родине на одиозного журналиста и несостоявшегося политика завели уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По данным СК, 9 марта 2022 года он опубликовал на своей странице в социальной сети и 19 марта на канале в YouTube заведомо ложную информацию об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе.

В феврале 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии.

22 апреля 2022 года Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в РФ.

В 2024-м в отношении Невзорова было возбуждено второе уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Он не выполнял требования об обязательных маркировках в своих постах.

Минувшей весной журналиста и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следовало из решения Октябрьского суда Санкт-Петербурга.

Невзоров не успел продать недвижимость на родине. В СМИ появилась информация о том, что он хотел получить 50 млн рублей за дом в поселке Лисий Нос у Финского залива, в котором находилась конюшня. Кроме того, был выставлен на продажу пентхаус на Дибуновской улице с панорамным видом, черепами, рыцарскими доспехами и другими эксцентричными предметами интерьера.

По решению суда собственность семьи Невзорова (земельные участки, дом и доля в петербургской компании) изъяли и обратили в доход государства. По словам адвоката супругов Алексея Пряшникова (внесен Минюстом в список иноагентов), жилище было оформлено на тещу журналиста.

«Суд сказал следующее: запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы, в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обратить в доход государства три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО „Питер-Технопроект-Новые ресурсы“, — сообщила ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Таким образом, чета Невзоровых осталась без жилья в РФ.

Куда уехал журналист Невзоров, чем занимается

После отъезда из РФ Невзоров и его жена перебрались в Израиль.

Затем супружеская чета переехала в Италию, где у них имеется недвижимость. Как следует из кадастровых документов, в городе Комо у Невзоровых есть квартира площадью 148 квадратных метров. Она включает в себя шесть помещений. Трехэтажное здание, в котором находится жилье, расположено в историческом центре города, в километре от озера Комо. Согласно данным итальянских сайтов по продаже недвижимости, квартира в этом доме площадью 200 «квадратов» продается за €950 тыс.

В 2023 году Невзоров провел серию публичных лекций в Лондоне, где резко критиковал действия российских властей. В 2024-м он отправился в тур по США и Канаде. Во время выступления в Нью-Йорке журналист заявил, что никогда не вернется в РФ.

Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины. Запрос одобрил лично Владимир Зеленский. Как заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, «Невзорову и его супруге указом президента предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной».

В настоящее время журналист, вероятно, по-прежнему живет в Европе. Он ведет активную деятельность на YouTube-канале и других интернет-ресурсах.

Чем Невзоров зарабатывает на жизнь

Недавно Невзоров рассказал в YouTube-интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в список иноагентов), что стабилизировал свой доход в эмиграции. В частности журналист сообщил, что зарабатывает на жизнь чтением лекций и торговлей книгами.

СМИ писали, что Невзоров сколотил в России многомиллионное состояние, а теперь получает деньги, выступая перед публикой за рубежом. Однажды его супруга рассказала, что один из поклонников посетил лекцию журналиста в Канаде и передал ему конверт с деньгами, в котором была солидная сумма.

В одном из интервью Невзоров заявил, что на протяжении двух с половиной лет передвигается с охраной, которую ему предоставил Европол. По словам журналиста, это решение приняла европейская полиция. Невзоров отметил, что не может выйти из дома даже за сигаретами и вынужден предупреждать охрану за два часа.

Почему журналист Невзоров назвал себя русофобом

Недавно Невзоров публично заявил, что считает себя русофобом. По его словам, он не уверен в том, что Россия является его родиной.

Журналист также отметил, что у него по-прежнему есть российское гражданство, от которого он хотел бы избавиться.

