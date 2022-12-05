«ОВД-Инфо»: Интерпол отказался экстрадировать Невзорова и Белоцерковскую «ОВД-Инфо»: Интерпол отказался экстрадировать разыскиваемых в России за фейки Невзорова, Солдатова, Кашинцева и Белоцерковскую

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Ника Белоцерковская

«ОВД-Инфо» (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента) сообщает, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию журналистов Александра Невзорова (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента), Александра Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогера Вероники Белоцерковской (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента). Как отмечает портал, Интерпол считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.

Кроме того, по сведениям «ОВД-Инфо», в ведомстве отметили, что в уголовном законодательстве стран, в которых находятся преследуемые, не существует схожей статьи УК. Однако дружественные России государства все равно могут выдать разыскиваемых фигурантов «антивоенного дела».

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил, что на сегодняшний день в России расследуется 161 уголовное дело о фейках про ВС РФ. По его словам, фигурантами дел по ст. 207.3 УК РФ стали 132 человека. При этом на некоторых из них заведены несколько уголовных дел.

Как минимум 34 человека из списка обвиняемых находятся за пределами России, несмотря на это, дела открыты. Также до сих пор не известно ни одного случая розыска фигурантов по линии Интерпола.