Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 21:35

«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР

Сотрудники ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Спецподразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ провело успешную операцию по уничтожению хорватской реактивной системы залпового огня на окраинах Константиновки в ДНР, а также трех групп диверсантов ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. Боевая машина была обнаружена в ходе дополнительной разведки после ликвидации пункта управления БПЛА ВСУ.

В ходе доразведки прилегающей к пункту управления БПЛА местности военнослужащие УФСБ обнаружили и уничтожили замаскированную реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, — сказано в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками ВС России продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника.

До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон. Также российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя. Наступление ведут бойцы группировки «Запад».

ДНР
ВСУ
СВО
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин
Сирия признала независимость одной самопровозглашенной республики
«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября
Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР
Суд запретил две песни Маурова
Священник объяснил, что делают с записками о здравии и упокоении
Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир
Вирусолог назвала эффективный способ профилактики гриппа
В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.