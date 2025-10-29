«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР Сотрудники ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР

Спецподразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ провело успешную операцию по уничтожению хорватской реактивной системы залпового огня на окраинах Константиновки в ДНР, а также трех групп диверсантов ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. Боевая машина была обнаружена в ходе дополнительной разведки после ликвидации пункта управления БПЛА ВСУ.

В ходе доразведки прилегающей к пункту управления БПЛА местности военнослужащие УФСБ обнаружили и уничтожили замаскированную реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, — сказано в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками ВС России продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника.

До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон. Также российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя. Наступление ведут бойцы группировки «Запад».