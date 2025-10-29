Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:16

Обвиняемой в убийстве и расчленении петербурженке грозит 13 лет колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге старший прокурор Алексей Полторак запросил для обвиняемой в убийстве и надругательстве над телом наказание в виде 13 лет лишения свободы, пишет «Петербург2» со ссылкой на прокуратуру. Женщину могут отправить в исправительную колонию общего режима.

По данным следствия, летом 2020 года фигурантка дела в квартире на Невском проспекте ввела мужчине инъекцию препарата, приведшего к острой гипоксии и смерти. После этого женщина расчленила труп и частично обработала его водой и поваренной солью, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее жительницу Новосибирска осудили за убийство мужа, напавшего на нее. Суд назначил ей полтора года ограничения свободы. Брат покойного подал апелляцию.

