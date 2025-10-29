Обвиняемой в убийстве и расчленении петербурженке грозит 13 лет колонии

В Санкт-Петербурге старший прокурор Алексей Полторак запросил для обвиняемой в убийстве и надругательстве над телом наказание в виде 13 лет лишения свободы, пишет «Петербург2» со ссылкой на прокуратуру. Женщину могут отправить в исправительную колонию общего режима.

По данным следствия, летом 2020 года фигурантка дела в квартире на Невском проспекте ввела мужчине инъекцию препарата, приведшего к острой гипоксии и смерти. После этого женщина расчленила труп и частично обработала его водой и поваренной солью, чтобы скрыть следы преступления.

