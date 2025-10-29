Ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его мнению, заявления представителей США в НАТО служат лишь для подготовки общественного мнения.
Скорее всего, ракеты Tomahawk вовсе не исчезли из повестки навсегда — это и показывают заявления представителя США в НАТО, и рано или поздно они все-таки попадут в руки киевского режима, — полагает Журавлев.
Он отметил, что заявления о возможном предоставлении Украине такого вооружения, как Tomahawk, являются частью информационной кампании, направленной на приучение к мысли о реальной поставке.
В то же время он напомнил о реакции России, ранее озвученной Владимиром Путиным.
В случае с Tomahawk наш президент сразу обозначил нашу возможную реакцию, сказав, что она для Запада может быть ошеломляющей, — отметил Журавлев.
Парламентарий считает, что это «последнее предупреждение» должно было остудить «наиболее горячие головы».
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание США в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.