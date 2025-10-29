В Госдуме рассказали, где могут находиться американские ракеты Tomahawk

Ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его мнению, заявления представителей США в НАТО служат лишь для подготовки общественного мнения.

Скорее всего, ракеты Tomahawk вовсе не исчезли из повестки навсегда — это и показывают заявления представителя США в НАТО, и рано или поздно они все-таки попадут в руки киевского режима, — полагает Журавлев.

Он отметил, что заявления о возможном предоставлении Украине такого вооружения, как Tomahawk, являются частью информационной кампании, направленной на приучение к мысли о реальной поставке.

В то же время он напомнил о реакции России, ранее озвученной Владимиром Путиным.

В случае с Tomahawk наш президент сразу обозначил нашу возможную реакцию, сказав, что она для Запада может быть ошеломляющей, — отметил Журавлев.

Парламентарий считает, что это «последнее предупреждение» должно было остудить «наиболее горячие головы».

