29 октября 2025 в 19:06

В Госдуме рассказали, где могут находиться американские ракеты Tomahawk

Депутат Журавлев: ракеты Tomahawk уже могут быть на Украине

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его мнению, заявления представителей США в НАТО служат лишь для подготовки общественного мнения.

Скорее всего, ракеты Tomahawk вовсе не исчезли из повестки навсегда — это и показывают заявления представителя США в НАТО, и рано или поздно они все-таки попадут в руки киевского режима, — полагает Журавлев.

Он отметил, что заявления о возможном предоставлении Украине такого вооружения, как Tomahawk, являются частью информационной кампании, направленной на приучение к мысли о реальной поставке.

В то же время он напомнил о реакции России, ранее озвученной Владимиром Путиным.

В случае с Tomahawk наш президент сразу обозначил нашу возможную реакцию, сказав, что она для Запада может быть ошеломляющей, — отметил Журавлев.

Парламентарий считает, что это «последнее предупреждение» должно было остудить «наиболее горячие головы».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание США в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

Госдума
ракеты
США
Украина
оружие
Tomahawk
Елена Васильченко
Е. Васильченко
