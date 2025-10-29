Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 19:04

Юрист оценил шансы баскетболиста Касаткина оспорить решение об экстрадиции

Юрист Дюфло: у Касаткина есть 10 дней на обжалование решения об экстрадиции

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Баскетболист Даниил Касаткин в течение 10 дней может оспорить решение французского суда об экстрадиции в США, заявил «Чемпионату» юрист Ален Дюфло. По его словам, постановление может быть оспорено в Государственном совете.

После того как суд Парижа дал свое согласие, необходимо, чтобы премьер-министр Франции и глава Минюста приняли постановление об экстрадиции. Это может произойти быстро. У стороны Касаткина будет 10 дней на обжалование, — сказал Дюфло.

Ранее Парижский суд дал разрешение на экстрадицию Касаткина в США. При этом решение инстанции должны одобрить премьер-министр Франции и министр юстиции страны.

До этого апелляционный суд Парижа отклонил прошение об освобождении из-под стражи Касаткина, задержанного во Франции по запросу США. Во время заседания спортсмен заявил о беспочвенности обвинений. Он отметил, что не имеет отношения к преступным схемам и не контактировал с предполагаемыми злоумышленниками. Россиянина обвиняют в кибератаках на два федеральных учреждения США.

