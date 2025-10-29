Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 19:09

Аналитики назвали бренд смартфонов, который чаще атакуют мошенники

МТС: владельцы iPhone чаще других подвергаются атакам мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России владельцы iPhone подвергаются мошенническим атакам чаще пользователей других брендов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитику сервиса «Защитник МТС». На их долю приходится до 30% всех нежелательных звонков.

Специалисты объясняют это тем, что обладателей iPhone часто воспринимают как людей с высоким доходом, что повышает их привлекательность для злоумышленников. Следующие позиции по количеству атак занимают пользователи смартфонов Samsung (19%), Redmi (14%), Tecno (6%) и POCO (4%).

Ранее доцент Петр Щербаченко говорил, что для безопасных онлайн-покупок рекомендуется применять отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом средств. Он также подчеркнул необходимость проверки надежности интернет-магазинов и их веб-адресов. Специалист рекомендовал совершать транзакции исключительно с личных устройств, не используя общедоступные сети Wi-Fi.

До этого в пресс-службе Wildberries&Russ сообщили о появлении в социальных сетях недостоверных публикаций. В этих постах утверждается о задержаниях людей «за заказы на Wildberries». Таким способом рекламируется несуществующая акция маркетплейса, которая якобы позволяет ежедневно получать крупный заработок. В одном из сообщений говорилось, что некий гражданин был задержан в банке при попытке снять значительную сумму наличных денег.

iPhone
смартфоны
мошенники
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто шокирующее число погибших в самой кровавой операции полиции в Рио
В США сообщили о планах Трампа встретиться с одним европейским лидером
Раскрыты суммы больничного в 2026 году
Бурунов, Петров, Бортич: как живут звезды «Полицейского с Рублевки»
Пранкер Вован объяснил нелюбовь Запада к традиционным ценностям
Лидера рок-группы «Пасека» осудили за убийство
Эррол Маск раскрыл, что его поразило в Москве и Казани
ФАС раскрыла картель среди независимых АЗС в Крыму
Флюгер-Трамп, унижение курян, тайны Усольцевых: что будет дальше
Осужден глава таджикской диаспоры, продававшего мигрантам «русский язык»
Ограбленный актер и поножовщина с мусульманкой: главные ЧП дня
Раскрыта судьба участников операции «Поток»
«Бравада»: в России объяснили, почему участь ВСУ в Купянске предрешена
Врач раскрыл список обязательных прививок для людей старше 60 лет
Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью
Продюсер раскрыла несостыковки в лечении актера Попова перед смертью
В Москве не стало Тарзана
Главреда портала-иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов
Шор обвинил руководство Молдавии в тотальной узурпации власти
Раскрыто, чем грозит РФ отказ Швейцарии в правах по Энергетической хартии
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.