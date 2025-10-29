Аналитики назвали бренд смартфонов, который чаще атакуют мошенники МТС: владельцы iPhone чаще других подвергаются атакам мошенников

В России владельцы iPhone подвергаются мошенническим атакам чаще пользователей других брендов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитику сервиса «Защитник МТС». На их долю приходится до 30% всех нежелательных звонков.

Специалисты объясняют это тем, что обладателей iPhone часто воспринимают как людей с высоким доходом, что повышает их привлекательность для злоумышленников. Следующие позиции по количеству атак занимают пользователи смартфонов Samsung (19%), Redmi (14%), Tecno (6%) и POCO (4%).

Ранее доцент Петр Щербаченко говорил, что для безопасных онлайн-покупок рекомендуется применять отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом средств. Он также подчеркнул необходимость проверки надежности интернет-магазинов и их веб-адресов. Специалист рекомендовал совершать транзакции исключительно с личных устройств, не используя общедоступные сети Wi-Fi.

До этого в пресс-службе Wildberries&Russ сообщили о появлении в социальных сетях недостоверных публикаций. В этих постах утверждается о задержаниях людей «за заказы на Wildberries». Таким способом рекламируется несуществующая акция маркетплейса, которая якобы позволяет ежедневно получать крупный заработок. В одном из сообщений говорилось, что некий гражданин был задержан в банке при попытке снять значительную сумму наличных денег.