29 октября 2025 в 16:11

Доцент назвал простые способы защиты денег при онлайн-покупках

Доцент Щербаченко: отдельная карта обезопасит финансы при интернет-покупках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Использование отдельной банковской карты с небольшим лимитом является одним из самых эффективных способов защиты средств при совершении онлайн-покупок, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он добавил, что не менее важным аспектом безопасности является проверка надежности интернет-магазинов и веб-адресов сайтов.

Онлайн-покупки стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Как защитить себя от потенциальных угроз? Обязательно используйте отдельную карту, специально предназначенную для интернет-покупок, на которой будет небольшой лимит. Пополняйте ее перед покупкой на нужную сумму, чтобы минимизировать финансовые риски в случае мошенничества. Проверяйте магазины и URL. Убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте, внимательно проверяя адрес. Ознакомьтесь с отзывами других покупателей, подозрительными или странными доменными именами, а также ошибками в тексте на сайте, — пояснил Щербаченко.

Также доцент рекомендовал всегда совершать транзакции только с личных устройств, избегая общедоступных Wi-Fi-сетей. Он отметил, что для дополнительной конфиденциальности можно активировать режим «Инкогнито» в браузере. По его словам, сохранение электронных чеков и регулярная проверка банковских выписок помогают своевременно обнаружить подозрительные операции.

Как еще обезопасить средства при онлайн-покупках? Выполняйте их только с личных устройств и избегайте использования открытых Wi-Fi-сетей. В случае необходимости активируйте режим «Инкогнито» в браузере для дополнительной конфиденциальности. Храните электронные чеки и регулярно проверяйте выписки в приложении банка. Если заметите незнакомые операции, немедленно блокируйте карту. Загружайте приложения исключительно из официальных магазинов и избегайте переходов по подозрительным ссылкам. Если у вас возникли подозрения по поводу безопасности вашей карты, незамедлительно обратитесь в банк для ее блокировки и перевыпуска, — подытожил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что перенос общения в мессенджеры, требование перевода денег физлицу и внезапное изменение минимальной суммы вывода говорят о мошенничестве при онлайн-покупках. Также об обмане могут говорить блокировка возврата на этапе «оформления» и отказ от альтернативных способов доставки.

мошенники
советы
россияне
товары
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
