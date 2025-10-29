Американский концерн стал первой компанией с капитализацией более $5 трлн В США концерн NVIDIA стал первой компанией в мире с капитализацией более $5 трлн

Американский технологический концерн NVIDIA установил новый исторический рекорд, достигнув рыночной капитализации, превышающей $5 трлн. Компания стала первой в мире, преодолевшей этот рубеж, о чем свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

В первые минуты торгов акции NVIDIA продемонстрировали рост до 5%, достигнув отметки в $211,2 (16 895 рублей) за штуку. Это привело к общей рыночной капитализации в $5,1 трлн. Стремительный взлет стоимости акций произошел после того, как накануне глава NVIDIA Дженсен Хуан объявил о планах компании построить семь суперкомпьютеров для Министерства энергетики США и сообщил о впечатляющем портфеле заказов, который составляет $500 млрд (39,9 трлн рублей).

NVIDIA преодолела отметку в $4 трлн капитализации в июле 2025 года. С тех пор такие американские технологические гиганты, как Microsoft и Apple, также сумели достичь этого уровня. Рост стоимости акций технологических компаний происходит на фоне беспрецедентного ажиотажа вокруг технологий искусственного интеллекта. Однако некоторые эксперты уже предупреждают о возможном перегреве рынка и формировании «пузыря».

Ранее американский технологический гигант Apple достиг исторического рубежа рыночной капитализации, перебравшись за отметку в $4 трлн. Корпорация стала третьей компанией в мировой истории, которая смогла достичь такой оценки на финансовых рынках.