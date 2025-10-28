Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:10

Apple вошла в тройку компаний-рекордсменов по капитализации

Apple стала третьей в истории компанией, чья капитализация превысила $4 трлн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский технологический гигант Apple достиг исторического рубежа рыночной капитализации, превысив $4 трлн, свидетельствуют данные фондовой биржи Nasdaq. Корпорация стала третьей в мировой истории компанией, которой удалось достичь такой впечатляющей оценки на финансовых рынках.

Согласно биржевой информации, в ходе торговой сессии акции Apple демонстрировали стабильный рост на 0,33%, достигнув стоимости в $269,71 (21 301,7 рубля) за ценную бумагу. Именно этот устойчивый положительный тренд позволил общей рыночной стоимости эмитента преодолеть отметку в $4,001 трлн. В настоящее время Apple занимает третью позицию в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира, следуя за корпорациями Nvidia и Microsoft.

Ранее американская корпорация увеличила максимальное вознаграждение за обнаружение критических уязвимостей в своем программном обеспечении до $2 млн (свыше 162 млн рублей). С учетом дополнительных бонусных выплат общая сумма компенсации может достигать $5 млн (более 405 млн рублей).

Максимальная выплата предусмотрена за выявление наиболее опасных угроз безопасности, тогда как дополнительные бонусы начисляются за обнаружение уязвимостей на стадии бета-тестирования и за разработку методов обхода «режима блокировки».

