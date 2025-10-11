Apple готова выплатить пользователям по $5 млн при одном условии Apple готова выплатить пользователям по $5 млн за поиск ошибок в системе

Американская корпорация Apple увеличила до $2 млн (более 162 млн рублей) вознаграждение для специалистов, которые выявят критические уязвимости в ее программном обеспечении, сообщает журнал Wired со ссылкой на вице-президента компании по безопасности Ивана Крстича. С учетом дополнительных бонусов общий размер выплаты может достигать $5 млн (более 405 млн рублей).

Мы готовы платить за это миллионы долларов, и на то есть причина, — сказал Крстич.

Максимальная выплата в $2 млн предусмотрена за обнаружение наиболее серьезных угроз. Дополнительные бонусы можно получить за нахождение уязвимостей на этапе бета-тестирования, а также за выявление способов обхода «режима блокировки» — специальной функции, которая существенно ограничивает возможности операционной системы в целях безопасности. Как отмечает издание, эта инициатива демонстрирует, насколько важны для Apple вопросы безопасности, учитывая репутацию ее мобильных продуктов как хорошо защищенных.

Ранее сообщалось, что в Samsung иронично отреагировали на анонсы Apple, намекнув на плагиат таких функций, как настраиваемые приложения и плавающие панели. Корейский производитель отметил в соцсетях, что эти технологии уже давно реализованы в их гаджетах, включая искусственный интеллект в умных часах.