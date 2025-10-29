Чешский президент Петр Павел поставлен руководить своей страной в интересах германского военно-промышленного комплекса (ВПК), сказал в беседе с NEWS.ru военный аналитик Александр Собянин. По словам эксперта, Петр Павел — «образцовый гауляйтер» и справляется со своими обязанностями «на отлично».

Роль чешского президента Павла — руководить элементом германской военно-производственной машины. Он образцовый гауляйтер территории ВПК. В Чехии самая высокая доля промышленности в ВВП в ЕС — 24%, и она должна служить интересам германской и европейской милитаризации, — сказал Собянин.

По его словам, чешский народ и элиты уже сделали свой выбор — «жить счастливо в рейхе». Эксперт считает, что эти люди отказались от права определения собственной судьбы.

Они отказались от права самим определять свою судьбу и готовы за спокойную и богатую жизнь обслуживать интересы германского ВПК, — сказал политолог.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с Россией. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран.