В РСПП дали прогноз по ключевой ставке до конца года Глава РСПП Шохин: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки

ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, заявил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, которые приводит ТАСС, в крайнем случае речь может идти об уменьшении на 0,5%.

Я думаю, что до конца года вероятность снижения на 0,5% есть, но думаю, что не будет. А в следующем году будет зависеть от того, какая динамика инфляции и инфляционные ожидания, — сказал Шохин.

По его мнению, ЦБ будет действовать очень аккуратно, поскольку его политика уже учитывает рост НДС и связанное с этим усиление инфляции. Раньше Шохин предполагал, что к концу года ставка составит 14%, но сейчас он так не думает.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. В частности, при принятии соответствующего решения в РФ вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться, объяснила Набиуллина. По ее мнению, в таком случае инфляция очень быстро превысит 12%.