29 октября 2025 в 18:54

Политолог объяснил, почему Вэнс изменил мнение о конфликте на Украине

Политолог Кошкин: Вэнс поменял позицию по Украине из-за новых договоренностей

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Samuel Corum/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изменение позиции вице-премьера США Джей Ди Вэнса по конфликту на Украине говорит о наличии новых договоренностей Вашингтона с Москвой и Киевом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, политик пришел к выводу о скором урегулировании украинского конфликта по причине диалога между государствами, подробности которого пока не разглашаются.

Можно предполагать, что Джей Ди Вэнс заговорил с изменением вектора [о конфликте на Украине] почти на 180 градусов на основе некой договоренности. Но, насколько в них учитываются интересы России, которая готова содействовать мирному урегулированию, остается непонятным, — высказался Кошкин.

Политолог отметил, что данное заявление сделано потенциальным кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на следующих выборах. Он добавил, что новая риторика Вэнса свидетельствует о желании Белого дома урегулировать конфликт на Украине путем международных переговоров.

Подобные заявления таких ответственных лиц свидетельствуют о попытке США урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическим путем. Это уже выглядит довольно позитивно. Мнение озвучено вице-президентом, человеком, которого рассматривают в дальнейшем на пост лидера США. В сложившейся ситуации слов на ветер он бросать не должен, — высказался Кошкин.

Ранее Вэнс заявил, что полгода назад украинский конфликт казался ему бесконечным. Однако, по его словам, в последнее время прослеживается прогресс на пути к мирному урегулированию.

