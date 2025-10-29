В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»

В Челябинске умер 64-летний велокурьер Александр Шкробот, которого горожане знали как «зачетного деда», сообщил портал 74.RU. Мужчина скончался во время работы на улице Энгельса. Его смерть подтвердили родственники.

Очевидцы утверждают, что курьера видели лежащим на дороге. По данным источника и словам близких Александра, он не был сбит машиной и умер по естественным причинам.

Шкробот прославился в Челябинске своей энергией и доброжелательностью. Бывший военный устроился работать велокурьером в зрелом возрасте и ежедневно проезжал до 80 километров. Он трудился круглый год и легко переносил даже сильные снегопады. Коллеги и клиенты знали его как веселого и отзывчивого человека, который не терял оптимизма.

