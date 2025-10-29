Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 20:55

Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР

Артемий Лебедев удивился грузовикам на дровах в Северной Корее

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей назвал «эпичным» зрелищем автомобили на дровах, которые он видел во время поездки в Северную Корею. По его словам, это произошло около 15 лет назад.

Когда я был в Северной Корее лет 15 назад, я собственными глазами видел грузовики на газогенераторе. Едет грузовик и пыхтит, как паровоз. Это выглядит очень эпично, — поделился Лебедев.

Дизайнер отметил, что использование дров вместо бензина в КНДР объяснялось отсутствием нефти. Сейчас, по его словам, ситуация изменилась, так как Россия поставляет стране нефтепродукты.

Ранее Лебедев заявил о желании превратить свои будущие похороны в яркое событие с раздачей мерча. Блогер отметил, что обратится для организации в ивент-агентство Гарика Харламова. По его мнению, церемония должна получиться нетривиальной и креативной.

До этого Лебедев признал теоретическую возможность переезда в США при предложении дохода, в 10 раз превышающего текущий. Однако он сразу оговорился, что не планирует покидать Россию из-за семьи, коллег и осознанного выбора в пользу жизни на родине, несмотря на имевшуюся ранее возможность эмиграции.

