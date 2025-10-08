Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:57

Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США

Блогер Лебедев допустил переезд в США при десятикратном росте дохода

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что мог бы рассмотреть переезд в США, если бы ему предложили доход, в десять раз превышающий нынешний. В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео он подчеркнул, что не планирует уезжать из России, где находятся его семья и коллеги.

Наверно, я могу соблазниться действительно. И я могу поехать в Америку и поработать, если вдруг так сложится, — заявил блогер.

Так он ответил на вопрос о переезде в США, если там предложат зарплату, в десять раз превышающую текущие доходы. В то же время дизайнер отметил, что подобных планов у него нет. В России живут его коллеги и близкие, и он не хотел бы уезжать даже ради больших денег, подчеркнул дизайнер. Лебедев также напомнил, что у него уже была возможность жить в США, однако он сознательно отказался от этого варианта.

Ранее Лебедев поделился историей о конфликте с таксистом во время поездки по Москве: водитель отказался везти его из-за личной неприязни. По словам Лебедева, таксист сразу после посадки заявил о своем отказе, используя при этом грубые выражения. Дизайнер отметил, что в реальной жизни редко сталкивается с подобным негативом от незнакомцев, хотя в интернете регулярно получает враждебные комментарии.

Артемий Лебедев
блогеры
Россия
США
