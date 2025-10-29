Вэнс раскрыл, как за полгода он изменил отношение к украинскому конфликту Вэнс: полгода назад украинский конфликт казался бесконечным

Полгода назад украинский конфликт казался бесконечным, заявил в интервью газете The New York Post вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что в последнее время прослеживается прогресс на пути к мирному урегулированию.

Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что украинский конфликт никогда не закончится, — сказал Вэнс.

Ранее бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер выразил мнение, что президент США Дональд Трамп слишком часто меняет свою позицию по Украине, потому что ему все равно, как именно закончится конфликт. Он отметил, что подобное поведение главы Белого дома напоминает американские горки.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может рассмотреть мирную концепцию США по урегулированию украинского конфликта при выполнении ряда ключевых условий, в том числе при отводе войск ВСУ с новых территорий РФ. Он пояснил, что речь идет о комплексном решении, которое также должно включать прекращение поставок западного оружия Киеву.