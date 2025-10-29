Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 13:46

Вэнс раскрыл, как за полгода он изменил отношение к украинскому конфликту

Вэнс: полгода назад украинский конфликт казался бесконечным

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Consolidated News Photos/Global Look Press

Полгода назад украинский конфликт казался бесконечным, заявил в интервью газете The New York Post вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что в последнее время прослеживается прогресс на пути к мирному урегулированию.

Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что украинский конфликт никогда не закончится, — сказал Вэнс.

Ранее бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер выразил мнение, что президент США Дональд Трамп слишком часто меняет свою позицию по Украине, потому что ему все равно, как именно закончится конфликт. Он отметил, что подобное поведение главы Белого дома напоминает американские горки.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может рассмотреть мирную концепцию США по урегулированию украинского конфликта при выполнении ряда ключевых условий, в том числе при отводе войск ВСУ с новых территорий РФ. Он пояснил, что речь идет о комплексном решении, которое также должно включать прекращение поставок западного оружия Киеву.

США
Джей Ди Вэнс
Украина
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили реакцию соцсетей на новые антироссийские санкции
Зоя Бербер одной фразой описала покойного Романа Попова
Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.